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Frida Kahlo'nun radyo kaydına ulaşıldı

Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun bilinen tek ses kaydı Meksika'da bulunduğu ifade ediliyor.

DHA | 13.06.2019 - 16:55..
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Dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun bilinen tek ses kaydı olduğuna inanılan bir kayda ulaşıldı. İngiliz Guardian Gazetesi'nde yayınlanan bir haberde, bir radyo kaydına ulaşıldığı ve bu kayıttaki sesinde dünyaca ünlü yazar Frida Kahlo’ya ait olduğu ifade edildi.

EŞİ İÇİN YAZDIĞI DENEMEYİ OKUYOR

Meksika'nın Ulusal Ses Kütüphanesi'nde bulunan kaydın, 1955 yılında yayınlanan El Bachiller radyo programının pilot bölümünden alındığı düşünülüyor. Söz konusu programın Kahlo’nun yaşamını yitirmesinden 1 yıl sonra yayınlandığı ifade ediliyor. Kayıtta Frida Kahlo olduğu ifade edilen kişi, Kahlo’nun eşi için yazdığı ‘Diego'nun Portresi’ isimli denemeden bir kısmı okuyor.

Frida Kahlo'nun radyo kaydına ulaşıldı

Denemede şu ifadeler geçiyor:

"(Diego) Arkadaş canlısı bir yüzü ve hüzünlü bakışları olan dev, muazzam bir çocuktu. Koyu, karanlık, fazlasıyla zeki ve büyük gözleri nadiren yerinde dururdu, göz bebekleri bir kurbağanınki gibi kabarık ve çıkık göz kapaklarından neredeyse dışarı çıkardı. Gözleri, bakışlarının daha büyük bir görsel alanı içine almasını sağlardı - sanki büyük mekanlar ve kalabalıkların ressamı için yaratılmışlar gibi..."

İNCELEME BAŞLATILDI

Meksika Kültür Bakanı Alejandra Frausto, yetkililerin kaydın Frida'ya ait olup olmadığını incelediğini söyledi.

Eğer doğrulanırsa, Frida'nın ilk ve tek ses kaydı memleketi Meksika'nın tozlu arşivinden çıkmış olacak.

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