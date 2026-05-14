Galatasaray iddiaları vardı! Zenit'ten Jhon Duran açıklaması

Bonservisi Al Nassr'da bulunan ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Zenit'e kiralanan Jhon Duran'dan, Rusya'da sezonun son haftası öncesinde çarpıcı bir hamle geldi.

Zenit'ten yapılan açıklamada, Kolombiyalı forvetin, kişisel nedenlerden dolayı kulüpten izinli olarak ayrıldığı ve dönüş tarihinin daha sonra duyurulacağı belirtildi.

Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran beğeni!

"İZİNLİ AYRILMASI KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARMIŞTIR"

Rus kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kolombiyalı forvet ile Zenit yönetimi, oyuncunun kişisel durumları nedeniyle izinli ayrılması konusunda anlaşmaya varmıştır. Geri dönüş tarihinin detayları önümüzdeki günlerde duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

ADI GALATASARAY İLE ANILMIŞTI

Adı Galatasaray ile anılan Jhon Duran'ın, 2 gündür İstanbul'da olduğu ortaya çıkmıştı.

PERFORMANSI

Zenit formasıyla 9 maça çıkan Kolombiyalı santrfor, 2 kez fileleri havalandırdı.

25 milyon euro piyasa değeri bulunan 22 yaşındaki forvet, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 21 maçta 5 gol ve 2 asistle mücadele etti.