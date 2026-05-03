Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ilki yaşadı!

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Samsunspor, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri; 22 ile 71. dakikalarda Marius Mouandilmadji ve 57 ile 82. dakikalarda Cherif Ndiaye kaydetti.

Sarı-kırmızılıların tek golü 9. dakikada Yunus Akgün'den gelirken 63. dakikada kırmızı kart gören Günay Güvenç, takımını 10 kişi bıraktı.

ŞAMPİYONLUK UMUDU SONRAKİ HAFTAYA KALDI

Bu skorun ardından 74 puanda kalan Okan Buruk ve öğrencileri, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etme şansını kullanamadı. Samsunspor ise puanını 48'e yükseltti.

GALATASARAY EN KÖTÜ 90 DAKİKALARDAN BİRİNİ YAŞADI

Geride kalan bu maçın ardından ise Galatasaray'ın birçok olumsuz istatistiğe imza attığı görüldü.

Okan Buruk yönetiminde son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılıların, en kötü 90 dakikalardan birine imza attığı ortaya çıktı.

MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN NOTLAR

-Galatasaray, Süper Lig'de Okan Buruk yönetimindeki en farklı mağlubiyetini Samsunspor deplasmanında aldı (4-1).

-Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Samsunspor, Süper Lig'de Şubat 2005'ten bu yana sarı-kırmızılılar karşısındaki ilk galibiyetini aldı.

-Süper Lig tarihinde Galatasaray karşısında dört gole ulaştığı ilk maçı oynayan Samsunspor, bu rekabet tarihindeki en farklı galibiyetini kaydetti (4-1).

-Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde en fazla Süper Lig maçında puan kaybettiği sezonu yaşıyor (23G 5B 4M).

-Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım olan Galatasaray (32), aynı zamanda en fazla karşılaşmanın açılış golünü kaydeden ekip konumunda (24). Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 1-0 öne geçtiği karşılaşmalardaki ilk mağlubiyetini Samsunspor karşısında aldı.

-Galatasaray, 2020/21'den (8) bu yana en fazla kırmızı kart gördüğü Süper Lig sezonunu yaşıyor (5).

-Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a karşı ilk golünü atan Marius Mouandilmadji, Ağustos 2025'ten (vs Gençlerbirliği) bu yana ilk iç saha golünü sarı-kırmızılıların filelerine göndermiş oldu.

-Cherif Ndiaye ve Marius Mouandilmadji, Süper Lig'de Kasım 2001'den (Murat Sözkesen & Okan Yılmaz; Bursaspor) bu yana Galatasaray'a karşı bir maçta ikişer gol atan ilk takım arkadaşları oldu.

-Marius Mouandilmadji, Süper Lig tarihinde aynı sezonda hem Galatasaray (Mayıs 2026) hem de Fenerbahçe'ye (Mart 2026) bir maçta iki gol atan ilk oyuncu oldu.

-Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Süper Lig'de Aralık 2024'ten bu yana ilk kez üst üste iki deplasman maçında gol attı (vs Samunspor & Gençlerbirliği).