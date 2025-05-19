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Cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs, her yıl olduğu gibi bu yıl da Anıtkabir'de coşkuyla kutlandı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı heyeti, Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir’e yürüyerek unutulmaz bir anmaya imza attı.