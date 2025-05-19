Cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs, her yıl olduğu gibi bu yıl da Anıtkabir'de coşkuyla kutlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı heyeti, Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir’e yürüyerek unutulmaz bir anmaya imza attı.
Cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs, her yıl olduğu gibi bu yıl da Anıtkabir'de coşkuyla kutlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı heyeti, Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir’e yürüyerek unutulmaz bir anmaya imza attı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üzerinde “Gençlik ve Spor Bakanlığı” yazılı kırmızı-beyaz karanfillerle süslenmiş çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı.
Aslanlı Yol’dan geçen heyet, tarihi atmosferde anlamlı bir birlikteliğe imza attı.
Bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri’ne duygu ve düşüncelerini yazdıktan sonra heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.