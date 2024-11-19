Avrupa liglerinde 2000’li yıllarda penaltılarda en yüksek gol oranına sahip 10 futbolcu belli oldu. Listeye giren tek temsilcimiz Burak Yılmaz oldu. İşte detaylar...
1- Simao Sabrosa - 41 penaltı - %95.1 gole çevirme oranı
Avrupa liglerinde 2000’li yıllarda penaltılarda en yüksek gol oranına sahip 10 futbolcu belli oldu. Listeye giren tek temsilcimiz Burak Yılmaz oldu. İşte detaylar...
1- Simao Sabrosa - 41 penaltı - %95.1 gole çevirme oranı
2- Bas Dost - 45 penaltı - %91.1 gole çevirme oranı
3- Bruno Fernandes - 66 penaltı - %90.9 gole çevirme oranı
4- Timmy Simons - 68 penaltı - %89.7 gole çevirme oranı
5- Harry Kane - 66 penaltı - %89.4 gole çevirme oranı