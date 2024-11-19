1 /11

Avrupa liglerinde 2000’li yıllarda penaltılarda en yüksek gol oranına sahip 10 futbolcu belli oldu. Listeye giren tek temsilcimiz Burak Yılmaz oldu. İşte detaylar...

2 /11

1- Simao Sabrosa - 41 penaltı - %95.1 gole çevirme oranı