Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen 78. Cannes Film Festivali'nde 'Sirat' filminin gösterimi gerçekleştirildi.
Gösterime, İspanyol oyuncu Sergi Lopez de katıldı.
Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen 78. Cannes Film Festivali'nde 'Sirat' filminin gösterimi gerçekleştirildi.
Gösterime, İspanyol oyuncu Sergi Lopez de katıldı.
Gösterime, İspanyol film yönetmeni ve senarist Oliver Laxe de katıldı.
Gösterime, İspanyol oyuncu Sergi Lopez (solda), Bruno Nunez (ortada) ve İspanyol film yönetmeni ve senarist Oliver Laxe (sağda) de katıldı.
78. Cannes Film Festivali, dolu dizgin devam ediyor.
Fransada film sanatçıları heyacanlı günler yaşıyor.