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Gösterime, İspanyol film yönetmeni ve senarist Oliver Laxe de katıldı.

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Gösterime, İspanyol oyuncu Sergi Lopez (solda), Bruno Nunez (ortada) ve İspanyol film yönetmeni ve senarist Oliver Laxe (sağda) de katıldı.