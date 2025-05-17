Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen 78. Cannes Film Festivali'nde "Bono: Stories of Surrender" filminin gösterimi gerçekleştirildi.
Gösterime, ABD'li oyuncu Kristen Stewart da katıldı.
Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen 78. Cannes Film Festivali'nde "Bono: Stories of Surrender" filminin gösterimi gerçekleştirildi.
Gösterime, ABD'li oyuncu Kristen Stewart da katıldı.
Gösterime, Fransız aktris ve film yapımcısı Julie Gayet de katıldı.
Gösterime, İrlandalı şarkıcı-söz yazarı ve yapımcı Bono (sol 2), müzisyen the Edge (sağda) ve İngiliz avukat ve insan hakları aktivisti Amal Clooney (sağ 2) de katıldı.