ABD'de Paskalya kutlamaları: Teker Yarışı etkinliği düzenlendi
İsa'nın dirilişini simgeleyen Paskalya, dünyanın dört bir yanında renkli etkinliklerle kutlanıyor. ABD’nin San Francisco kentinde bu kutlamalara “Teker Yarışı” isimli eğlenceli bir gelenek de eklendi.
Giriş:
21.04.2025 - 09:03
Güncelleme:
Hristiyan dünyasının en önemli bayramlarından biri olan Paskalya, İsa Mesih’in çarmıha gerildikten sonra üçüncü gün dirilişini temsil eder.
Aynı zamanda baharın gelişini ve yeniden doğuşu da simgeleyen bu kutsal gün, özellikle Avrupa ve Amerika’da dini ayinlerin yanı sıra çeşitli eğlenceli etkinliklerle karşılanır.