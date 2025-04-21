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Her yıl binlerce kişinin katıldığı etkinlikte, kostümlü yarışmacılar çocuklara ait üç tekerlekli plastik bisikletlere atlayarak dik bir yokuştan aşağı kaydı.

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“Bring Your Own Big Wheel” (Kendi Üç Tekerini Getir) adıyla düzenlenen bu yarış, hızdan çok yaratıcılığı ve eğlenceyi ön plana çıkarıyor.