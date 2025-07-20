ABD'nin California’nın Ölüm Vadisi’nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı

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Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde yer alan ve dünyanın en sıcak bölgelerinden biri olarak bilinen Death Valley (Ölüm Vadisi) Ulusal Parkı, yaz aylarında kavurucu sıcaklıklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.