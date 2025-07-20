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ABD'nin California’nın Ölüm Vadisi’nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı

California eyaletindeki Death Valley Ulusal Parkı, yine dünyanın en sıcak noktalarından biri oldu. Termometrelerin 46°C'yi gösterdiği bölgede ziyaretçilere aşırı sıcak uyarısı yapıldı.

Ensonhaber AA (Gülnihal Kaya)
ABD'nin California’nın Ölüm Vadisi’nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı 1/24

Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde yer alan ve dünyanın en sıcak bölgelerinden biri olarak bilinen Death Valley (Ölüm Vadisi) Ulusal Parkı, yaz aylarında kavurucu sıcaklıklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

ABD'nin California’nın Ölüm Vadisi’nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı 2/24

Son ölçümlere göre, parkta yer alan Furnace Creek Ziyaretçi Merkezi’nde hava sıcaklığı 115°F, yani yaklaşık 46°C’ye ulaştı.

ABD'nin California’nın Ölüm Vadisi’nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı 3/24

Yetkililer, sıcaklıkların gün ortasında daha da yükselmesinin beklendiğini açıkladı.

ABD'nin California’nın Ölüm Vadisi’nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı 4/24

Parka gelen ziyaretçilerin dikkatli olması için uyarı tabelaları yerleştirildi. 

ABD'nin California’nın Ölüm Vadisi’nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı 5/24

Özellikle sabah ve akşam saatleri dışında yürüyüş yapılmaması, bol su tüketilmesi ve güneşten korunmak için tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

ABD'nin California’nın Ölüm Vadisi’nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı 6/24

Death Valley, 1913 yılında yine Furnace Creek’te kaydedilen 56,7°C ile dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık rekorunu elinde tutuyor.

ABD'nin California’nın Ölüm Vadisi’nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı 7/24

Bu yönüyle hem iklim araştırmacılarının hem de doğa tutkunlarının ilgisini çeken bölge, her yıl binlerce turisti ağırlıyor. 

ABD'nin California’nın Ölüm Vadisi’nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı 8/24

Ancak Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklıkların tehlikeli boyutlara ulaşması, ziyaretçilere ciddi riskler oluşturabiliyor.

ABD'nin California’nın Ölüm Vadisi’nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı 9/24

Aşırı sıcaklıklar nedeniyle park yönetimi tarafından sık sık bilgilendirme yapılıyor. 

ABD'nin California’nın Ölüm Vadisi’nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı 10/24

Ziyaretçilere açık havada uzun süre kalmamaları, mutlaka şapka ve güneş kremi kullanmaları öneriliyor. 

ABD'nin California’nın Ölüm Vadisi’nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı 11/24

Parkta aşırı sıcaklar nedeniyle geçmişte pek çok sağlık vakası yaşandığı da biliniyor.

ABD'nin California’nın Ölüm Vadisi’nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı 12/24

İklim krizinin etkilerinin daha belirgin hissedildiği son yıllarda, bu tür ekstrem hava olaylarının daha sık görülmesi, uzmanları da endişelendiriyor. 

ABD'nin California’nın Ölüm Vadisi’nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı 13/24

Bilim insanları, küresel sıcaklık artışının özellikle çöl ve yarı çöl alanlarda daha dramatik sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

ABD'nin California’nın Ölüm Vadisi’nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı 14/24

Death Valley’de yaşanan bu son sıcaklık dalgası da, iklim değişikliğinin giderek daha yakıcı bir gerçeklik haline geldiğinin yeni bir göstergesi.

ABD'nin California’nın Ölüm Vadisi’nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı 15/24
ABD'nin California’nın Ölüm Vadisi’nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı 16/24
ABD'nin California’nın Ölüm Vadisi’nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı 17/24
ABD'nin California’nın Ölüm Vadisi’nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı 18/24
ABD'nin California’nın Ölüm Vadisi’nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı 19/24
ABD'nin California’nın Ölüm Vadisi’nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı 20/24
ABD'nin California’nın Ölüm Vadisi’nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı 21/24
ABD'nin California’nın Ölüm Vadisi’nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı 22/24
ABD'nin California’nın Ölüm Vadisi’nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı 23/24
ABD'nin California’nın Ölüm Vadisi’nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı 24/24