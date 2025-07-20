ABD'nin California’nın Ölüm Vadisi’nde sıcaklıklar 46 dereceyi aştı
California eyaletindeki Death Valley Ulusal Parkı, yine dünyanın en sıcak noktalarından biri oldu. Termometrelerin 46°C'yi gösterdiği bölgede ziyaretçilere aşırı sıcak uyarısı yapıldı.
Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde yer alan ve dünyanın en sıcak bölgelerinden biri olarak bilinen Death Valley (Ölüm Vadisi) Ulusal Parkı, yaz aylarında kavurucu sıcaklıklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Son ölçümlere göre, parkta yer alan Furnace Creek Ziyaretçi Merkezi’nde hava sıcaklığı 115°F, yani yaklaşık 46°C’ye ulaştı.
Yetkililer, sıcaklıkların gün ortasında daha da yükselmesinin beklendiğini açıkladı.
Parka gelen ziyaretçilerin dikkatli olması için uyarı tabelaları yerleştirildi.
Özellikle sabah ve akşam saatleri dışında yürüyüş yapılmaması, bol su tüketilmesi ve güneşten korunmak için tedbir alınması gerektiği vurgulandı.
Death Valley, 1913 yılında yine Furnace Creek’te kaydedilen 56,7°C ile dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık rekorunu elinde tutuyor.
Bu yönüyle hem iklim araştırmacılarının hem de doğa tutkunlarının ilgisini çeken bölge, her yıl binlerce turisti ağırlıyor.
Ancak Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklıkların tehlikeli boyutlara ulaşması, ziyaretçilere ciddi riskler oluşturabiliyor.
Aşırı sıcaklıklar nedeniyle park yönetimi tarafından sık sık bilgilendirme yapılıyor.
Ziyaretçilere açık havada uzun süre kalmamaları, mutlaka şapka ve güneş kremi kullanmaları öneriliyor.
Parkta aşırı sıcaklar nedeniyle geçmişte pek çok sağlık vakası yaşandığı da biliniyor.
İklim krizinin etkilerinin daha belirgin hissedildiği son yıllarda, bu tür ekstrem hava olaylarının daha sık görülmesi, uzmanları da endişelendiriyor.
Bilim insanları, küresel sıcaklık artışının özellikle çöl ve yarı çöl alanlarda daha dramatik sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekiyor.
Death Valley’de yaşanan bu son sıcaklık dalgası da, iklim değişikliğinin giderek daha yakıcı bir gerçeklik haline geldiğinin yeni bir göstergesi.