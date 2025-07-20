Adana'daki Akyatan Lagünü'nde flamingo şöleni

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Bu yıl da flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuş türü lagünde görüntülendi. Geniş sulak alanları, tuzlu bataklıkları ve sakin doğası sayesinde Akyatan, hem dinlenme hem de beslenme açısından kuşlara ideal koşullar sunuyor.