Adana'daki Akyatan Lagünü'nde flamingo şöleni
Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü, göç yolculuğundaki flamingolarla yeniden canlandı. Her yıl binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan lagün, bu yaz da göçmen kuşların doğayla dansına sahne oluyor.
Adana'nın Karataş ilçesinde yer alan Akyatan Lagünü, yaz aylarının gelmesiyle birlikte göçmen kuşların uğrak noktalarından biri haline geldi.
Özellikle flamingoların bölgeye akın etmesiyle lagün, adeta doğanın büyüleyici bir sahnesine dönüştü.
UNESCO tarafından da önemsenen biyolojik çeşitlilik alanlarından biri olan Akyatan, Akdeniz kuşağında yer alması ve barındırdığı farklı ekosistemler sayesinde göçmen kuşlar için hayati öneme sahip bir durak noktası.
Her yıl Afrika ile Avrupa arasındaki göç rotasını kullanan yüzlerce kuş türü, Akyatan’da kısa süreliğine de olsa konaklıyor.
Bu yıl da flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuş türü lagünde görüntülendi. Geniş sulak alanları, tuzlu bataklıkları ve sakin doğası sayesinde Akyatan, hem dinlenme hem de beslenme açısından kuşlara ideal koşullar sunuyor.
Doğa fotoğrafçılarının da dikkatini çeken lagün, bu dönemde objektiflere eşsiz kareler yansıtıyor.
Özellikle gün batımında flamingoların su üzerindeki siluetleri, izleyenlere kartpostallık manzaralar sunuyor.
Akyatan Lagünü, sadece kuş gözlemciliği için değil, aynı zamanda Türkiye’nin en önemli doğal yaşam alanlarından biri olarak korunması gereken hassas bölgeler arasında yer alıyor.
Uzmanlar, bu benzersiz ekosistemin sürdürülebilir şekilde korunması için farkındalığın artırılması gerektiğini vurguluyor.