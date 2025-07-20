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Adana'daki Akyatan Lagünü'nde flamingo şöleni

Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü, göç yolculuğundaki flamingolarla yeniden canlandı. Her yıl binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan lagün, bu yaz da göçmen kuşların doğayla dansına sahne oluyor.

Ensonhaber AA (Gülnihal Kaya)
Adana'daki Akyatan Lagünü'nde flamingo şöleni 1/21

Adana'nın Karataş ilçesinde yer alan Akyatan Lagünü, yaz aylarının gelmesiyle birlikte göçmen kuşların uğrak noktalarından biri haline geldi. 

Adana'daki Akyatan Lagünü'nde flamingo şöleni 2/21

Özellikle flamingoların bölgeye akın etmesiyle lagün, adeta doğanın büyüleyici bir sahnesine dönüştü.

Adana'daki Akyatan Lagünü'nde flamingo şöleni 3/21

UNESCO tarafından da önemsenen biyolojik çeşitlilik alanlarından biri olan Akyatan, Akdeniz kuşağında yer alması ve barındırdığı farklı ekosistemler sayesinde göçmen kuşlar için hayati öneme sahip bir durak noktası.

Adana'daki Akyatan Lagünü'nde flamingo şöleni 4/21

Her yıl Afrika ile Avrupa arasındaki göç rotasını kullanan yüzlerce kuş türü, Akyatan’da kısa süreliğine de olsa konaklıyor.

Adana'daki Akyatan Lagünü'nde flamingo şöleni 5/21

Bu yıl da flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuş türü lagünde görüntülendi. Geniş sulak alanları, tuzlu bataklıkları ve sakin doğası sayesinde Akyatan, hem dinlenme hem de beslenme açısından kuşlara ideal koşullar sunuyor.

Adana'daki Akyatan Lagünü'nde flamingo şöleni 6/21

Doğa fotoğrafçılarının da dikkatini çeken lagün, bu dönemde objektiflere eşsiz kareler yansıtıyor.

Adana'daki Akyatan Lagünü'nde flamingo şöleni 7/21

Özellikle gün batımında flamingoların su üzerindeki siluetleri, izleyenlere kartpostallık manzaralar sunuyor.

Adana'daki Akyatan Lagünü'nde flamingo şöleni 8/21

Akyatan Lagünü, sadece kuş gözlemciliği için değil, aynı zamanda Türkiye’nin en önemli doğal yaşam alanlarından biri olarak korunması gereken hassas bölgeler arasında yer alıyor.

Adana'daki Akyatan Lagünü'nde flamingo şöleni 9/21

Uzmanlar, bu benzersiz ekosistemin sürdürülebilir şekilde korunması için farkındalığın artırılması gerektiğini vurguluyor.

Adana'daki Akyatan Lagünü'nde flamingo şöleni 10/21
Adana'daki Akyatan Lagünü'nde flamingo şöleni 11/21
Adana'daki Akyatan Lagünü'nde flamingo şöleni 12/21
Adana'daki Akyatan Lagünü'nde flamingo şöleni 13/21
Adana'daki Akyatan Lagünü'nde flamingo şöleni 14/21
Adana'daki Akyatan Lagünü'nde flamingo şöleni 15/21
Adana'daki Akyatan Lagünü'nde flamingo şöleni 16/21
Adana'daki Akyatan Lagünü'nde flamingo şöleni 17/21
Adana'daki Akyatan Lagünü'nde flamingo şöleni 18/21
Adana'daki Akyatan Lagünü'nde flamingo şöleni 19/21
Adana'daki Akyatan Lagünü'nde flamingo şöleni 20/21
Adana'daki Akyatan Lagünü'nde flamingo şöleni 21/21