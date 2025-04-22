Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi, Lyrid meteor yağmuruna tanıklık etti.
Özellikle Işık Dağı ve Karagöl Jeositi bölgesinde gözlemlenen meteor yağmuru, geceyi izleyenler için adeta bir görsel şölene dönüştü.
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi, Lyrid meteor yağmuruna tanıklık etti.
Özellikle Işık Dağı ve Karagöl Jeositi bölgesinde gözlemlenen meteor yağmuru, geceyi izleyenler için adeta bir görsel şölene dönüştü.
Her yıl nisan ayında gerçekleşen ve Kuzey Yarımküre’den net şekilde izlenebilen Lyrid meteor yağmuru, saatte yaklaşık 18 ila 20 meteorun atmosfere girmesiyle gökyüzünde ışık huzmeleri oluşturuyor.
Bu yılki gözlemler, doğa tutkunları ve astrofotoğrafçılar için kaçırılmayacak karelere sahne oldu.
Işık Dağı’nın karanlık gökyüzü ve yüksek rakımı, meteor yağmurunu net bir şekilde izlemek isteyenler için ideal bir ortam sundu.
Bölgeye gelen fotoğrafçılar, uzun pozlama teknikleriyle Lyrid’in iz bırakan anlarını karelerine yansıttı.