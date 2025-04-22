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Her yıl nisan ayında gerçekleşen ve Kuzey Yarımküre’den net şekilde izlenebilen Lyrid meteor yağmuru, saatte yaklaşık 18 ila 20 meteorun atmosfere girmesiyle gökyüzünde ışık huzmeleri oluşturuyor.

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Bu yılki gözlemler, doğa tutkunları ve astrofotoğrafçılar için kaçırılmayacak karelere sahne oldu.