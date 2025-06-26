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Antalya'nın su altı hazineleri karadan daha renkli bir dünya sunuyor

Kaş ilçesi, yalnızca yüzeydeki güzellikleriyle değil, su altındaki tarihi ve doğal hazineleriyle de büyülüyor. Savaş uçaklarından batıklara, antik amforalardan yapay resiflere kadar uzanan su altı zenginliği, dalış tutkunları için adeta açık hava müzesi niteliğinde.

Ensonhaber AA (Gülnihal Kaya)
Antalya'nın su altı hazineleri karadan daha renkli bir dünya sunuyor 1/14

Türkiye’nin en önemli dalış rotalarından biri olarak kabul edilen Kaş, her yıl binlerce yerli ve yabancı dalgıcı ağırlıyor. 

Antalya'nın su altı hazineleri karadan daha renkli bir dünya sunuyor 2/14

Akdeniz’in berrak sularıyla buluşan bu özel bölge, su altı arkeolojisi ve dalış turizmi açısından eşsiz bir potansiyele sahip.

Antalya'nın su altı hazineleri karadan daha renkli bir dünya sunuyor 3/14

Bölgede öne çıkan dalış noktalarından biri, Uluburun Batığı'nın birebir replikasının bulunduğu alan.

Antalya'nın su altı hazineleri karadan daha renkli bir dünya sunuyor 4/14

1982 yılında keşfedilen ve yaklaşık 3 bin 300 yıl öncesine tarihlenen Uluburun Batığı, arkeoloji meraklıları için özel bir durak.

Antalya'nın su altı hazineleri karadan daha renkli bir dünya sunuyor 5/14

Ayrıca, İkinci Dünya Savaşı’nda Meis Adası’nı bombalamaya çalışırken düşen İtalyan yapımı savaş uçağı, su altında zamana direnen bir başka görsel şölen sunuyor. 

Antalya'nın su altı hazineleri karadan daha renkli bir dünya sunuyor 6/14

Geçtiğimiz yıllarda Kaş’a getirilen ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından bağışlanan D-47 kargo uçağı da batırılarak bölgeye kazandırılan yapay resiflerden biri.

Antalya'nın su altı hazineleri karadan daha renkli bir dünya sunuyor 7/14

Bunun yanı sıra, yaklaşık 45 ton ağırlığındaki emekli bir tank, iki yıl önce denizin dibine yerleştirildi.

Antalya'nın su altı hazineleri karadan daha renkli bir dünya sunuyor 8/14

Kaş kıyılarında ayrıca çok sayıda antik amfora, seramik parçası, doğal mağara ve resif sistemi bulunuyor. 

Antalya'nın su altı hazineleri karadan daha renkli bir dünya sunuyor 9/14

Su altındaki bu zenginlik, hem spor amaçlı dalış yapanları hem de fotoğrafçıları kendine çekiyor.

Antalya'nın su altı hazineleri karadan daha renkli bir dünya sunuyor 10/14

Yılın büyük bir bölümünde dalışa elverişli koşullara sahip olan Kaş, yalnızca tecrübeli dalgıçlar için değil, ilk kez deneyimleyecek olanlar için de güvenli bir seçenek sunuyor. 

Antalya'nın su altı hazineleri karadan daha renkli bir dünya sunuyor 11/14

Bölgede hizmet veren onlarca dalış merkezi, ziyaretçilere profesyonel rehberlik sağlıyor.

Antalya'nın su altı hazineleri karadan daha renkli bir dünya sunuyor 12/14

Kaş’ın su altı dünyası, doğayla tarihin iç içe geçtiği büyüleyici bir macera vadediyor.

Antalya'nın su altı hazineleri karadan daha renkli bir dünya sunuyor 13/14
Antalya'nın su altı hazineleri karadan daha renkli bir dünya sunuyor 14/14