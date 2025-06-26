Antalya'nın su altı hazineleri karadan daha renkli bir dünya sunuyor

Su altındaki bu zenginlik, hem spor amaçlı dalış yapanları hem de fotoğrafçıları kendine çekiyor.

10/14 facebook whatsapp twitter

Yılın büyük bir bölümünde dalışa elverişli koşullara sahip olan Kaş, yalnızca tecrübeli dalgıçlar için değil, ilk kez deneyimleyecek olanlar için de güvenli bir seçenek sunuyor.