Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Havanın 24 derece, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü, nem oranının yüzde 44'e ulaştığı kentte güneşli hava hakim oldu.
Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Havanın 24 derece, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü, nem oranının yüzde 44'e ulaştığı kentte güneşli hava hakim oldu.
Güneşli havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi.
Birçok kişi denize girmeyi ve kürek sörfü yapmayı tercih etti.
Bazıları da sahil boyunca güneşlenerek güzel havanın tadını çıkarttı.
Sahil bandındaki turistlerden Kazakistanlı Aruzhan Abzhatova, yaşadıklarını anlattı.