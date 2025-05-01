Ankara'da Çankaya ilçesinde bulunun Seğmenler Parkı, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hareketlenmeye başladı.
Parkta çiçeklerden polen toplayan yaban arıları görüntülendi.
Ankara'da Çankaya ilçesinde bulunun Seğmenler Parkı, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hareketlenmeye başladı.
Parkta çiçeklerden polen toplayan yaban arıları görüntülendi.
Bal yapmak için çicekten çiçeğe konan arıların mesaisi görülmeye değer.
Tabiatın canlanmasıyla bal mesaisi de başlamış odu.
İşçi arıların mesaisi ve çalışkanlıkları 1 Mayıs'ta objektiflere böyle yansıdı.
Seğmenler Parkı’nda yaban arıları, baharın gelişiyle birlikte çiçekten çiçeğe uçup polen topluyor.