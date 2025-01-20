Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından İsrail'in 5 Ekim itibarıyla kuzeye saldırılarında ağır bombardımana maruz kalan mahallelere dönüş başladı.
İsrail ordusunun enkaza çevirdiği mahallelere, Filistinli aileler dönmeye başladı.
Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından İsrail'in 5 Ekim itibarıyla kuzeye saldırılarında ağır bombardımana maruz kalan mahallelere dönüş başladı.
İsrail ordusunun enkaza çevirdiği mahallelere, Filistinli aileler dönmeye başladı.
İsrail ordusu ayrıca hastanelerin çevresindeki evleri de kasıtlı şekilde tahrip ederek bölgeye erişimi kısıtladı.
Meşru Beyt Lahiya bölgesinde yer alan hastane, İsrail'in şiddetli saldırısına maruz kaldı; hastanenin büyük bölümü yakılarak ya da bombalanarak kasıtlı şekilde yıkıldı.
Hastanenin bazı binaları bugüne kadar kalmış olsa da iç kısımları yaşanılan yıkıma tanıklık ediyor.
Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.