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Hastanenin bazı binaları bugüne kadar kalmış olsa da iç kısımları yaşanılan yıkıma tanıklık ediyor.

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Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.