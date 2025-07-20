Ayanis Kalesi’nde Haldi Tapınağı’nın sırları bir bir çözülüyor
Urartuların baştanrısı Haldi’ye adanan Ayanis Tapınağı’nda ortaya çıkarılan bronz silahlar, gizli odalar ve yangın izleri, binlerce yıl öncesine ait kraliyet sırlarının izini sürüyor.
Van Gölü kıyısındaki tarihi Ayanis Kalesi’nde sürdürülen kazılarda, Urartu Krallığı’na dair çarpıcı yeni bulgular gün yüzüne çıkarılıyor.
Urartu Kralı II. Rusa tarafından inşa ettirilen kale, hem konumu hem de mimarisiyle döneminin en görkemli yapıları arasında yer alıyor.
Ancak Ayanis’i bu kadar özel kılan yapının, Urartuların baştanrısı Haldi’ye adanmış olan Haldi Tapınağı olduğu belirtiliyor.
Kazılarda, tapınak kompleksinin kuzeyinde yer alan ve yöneticilere ait olduğu düşünülen odalarda heyecan verici keşifler yapıldı.
Geçen yıl bulunan 3 bronz kalkan ve 1 bronz miğferin ardından, bu yıl da iki farklı kapı, pişmiş topraktan yapılmış bir küvet ve çok sayıda seramik parça ortaya çıkarıldı.
Kazı ekibi, odaların büyük bir yangın geçirdiğini ve içinde kraliyete ait eşyaların bulunduğunu düşünüyor.
Kerpiç duvarlar ve üç katlı yapısıyla dikkat çeken anıtsal komplekste, ilk kez yanmış insan iskeletlerine de ulaşıldı.
Bu bulgular, odaların sadece idari değil, aynı zamanda törensel veya kutsal amaçlarla da kullanılmış olabileceğini düşündürüyor.
Urartuların mimari becerisi ve topografyayı kullanmadaki ustalığı, kazılarda bir kez daha ortaya konmuş durumda.
Her biri birbirine bağlı özel odalar, titizlikle gün yüzüne çıkarılıyor.
Amaç, tapınak kompleksini tamamen açığa çıkararak bilim dünyasına ve ziyaretçilere sunmak.