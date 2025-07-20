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Ayanis Kalesi’nde Haldi Tapınağı’nın sırları bir bir çözülüyor

Urartuların baştanrısı Haldi’ye adanan Ayanis Tapınağı’nda ortaya çıkarılan bronz silahlar, gizli odalar ve yangın izleri, binlerce yıl öncesine ait kraliyet sırlarının izini sürüyor.

Ensonhaber AA (Gülnihal Kaya)
Ayanis Kalesi’nde Haldi Tapınağı’nın sırları bir bir çözülüyor 1/22

Van Gölü kıyısındaki tarihi Ayanis Kalesi’nde sürdürülen kazılarda, Urartu Krallığı’na dair çarpıcı yeni bulgular gün yüzüne çıkarılıyor.

Ayanis Kalesi’nde Haldi Tapınağı’nın sırları bir bir çözülüyor 2/22

Urartu Kralı II. Rusa tarafından inşa ettirilen kale, hem konumu hem de mimarisiyle döneminin en görkemli yapıları arasında yer alıyor.

Ayanis Kalesi’nde Haldi Tapınağı’nın sırları bir bir çözülüyor 3/22

Ancak Ayanis’i bu kadar özel kılan yapının, Urartuların baştanrısı Haldi’ye adanmış olan Haldi Tapınağı olduğu belirtiliyor.

Ayanis Kalesi’nde Haldi Tapınağı’nın sırları bir bir çözülüyor 4/22

Kazılarda, tapınak kompleksinin kuzeyinde yer alan ve yöneticilere ait olduğu düşünülen odalarda heyecan verici keşifler yapıldı.

Ayanis Kalesi’nde Haldi Tapınağı’nın sırları bir bir çözülüyor 5/22

Geçen yıl bulunan 3 bronz kalkan ve 1 bronz miğferin ardından, bu yıl da iki farklı kapı, pişmiş topraktan yapılmış bir küvet ve çok sayıda seramik parça ortaya çıkarıldı.

Ayanis Kalesi’nde Haldi Tapınağı’nın sırları bir bir çözülüyor 6/22

Kazı ekibi, odaların büyük bir yangın geçirdiğini ve içinde kraliyete ait eşyaların bulunduğunu düşünüyor.

Ayanis Kalesi’nde Haldi Tapınağı’nın sırları bir bir çözülüyor 7/22

Kerpiç duvarlar ve üç katlı yapısıyla dikkat çeken anıtsal komplekste, ilk kez yanmış insan iskeletlerine de ulaşıldı.

Ayanis Kalesi’nde Haldi Tapınağı’nın sırları bir bir çözülüyor 8/22

Bu bulgular, odaların sadece idari değil, aynı zamanda törensel veya kutsal amaçlarla da kullanılmış olabileceğini düşündürüyor.

Ayanis Kalesi’nde Haldi Tapınağı’nın sırları bir bir çözülüyor 9/22

Urartuların mimari becerisi ve topografyayı kullanmadaki ustalığı, kazılarda bir kez daha ortaya konmuş durumda.

Ayanis Kalesi’nde Haldi Tapınağı’nın sırları bir bir çözülüyor 10/22

Her biri birbirine bağlı özel odalar, titizlikle gün yüzüne çıkarılıyor. 

Ayanis Kalesi’nde Haldi Tapınağı’nın sırları bir bir çözülüyor 11/22

Amaç, tapınak kompleksini tamamen açığa çıkararak bilim dünyasına ve ziyaretçilere sunmak.

Ayanis Kalesi’nde Haldi Tapınağı’nın sırları bir bir çözülüyor 12/22
Ayanis Kalesi’nde Haldi Tapınağı’nın sırları bir bir çözülüyor 13/22
Ayanis Kalesi’nde Haldi Tapınağı’nın sırları bir bir çözülüyor 14/22
Ayanis Kalesi’nde Haldi Tapınağı’nın sırları bir bir çözülüyor 15/22
Ayanis Kalesi’nde Haldi Tapınağı’nın sırları bir bir çözülüyor 16/22
Ayanis Kalesi’nde Haldi Tapınağı’nın sırları bir bir çözülüyor 17/22
Ayanis Kalesi’nde Haldi Tapınağı’nın sırları bir bir çözülüyor 18/22
Ayanis Kalesi’nde Haldi Tapınağı’nın sırları bir bir çözülüyor 19/22
Ayanis Kalesi’nde Haldi Tapınağı’nın sırları bir bir çözülüyor 20/22
Ayanis Kalesi’nde Haldi Tapınağı’nın sırları bir bir çözülüyor 21/22
Ayanis Kalesi’nde Haldi Tapınağı’nın sırları bir bir çözülüyor 22/22