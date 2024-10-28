Bağcılar Belediyesi’nin "kitap sevgisinin yayılması ve kitap dostu nesillerin yetişmesine katkı sunması" amacıyla hayata geçirdiği 3.Bağcılar Kitap Fuarı 18 – 26 Ekim tarihlerinde kapılarını açtı. 9 gün boyunca büyük heyecan ve coşkuya sahne olan fuar, her gün ortalama 70 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Fuara gelen kitapseverler, tanınmış yayınevlerinin stantlarındaki kitapları inceledi, satın aldı ve söyleşilere katıldı.
Fuarın ilgi çeken bölümlerinden biri de çocuk atölyeleri oldu. Burada öğretmenler, kitap kapağı tasarımı ve yazarlık atölyeleri gibi etkinliklerle çocukların gelişimine katkı sağladı. Eğlenceli bir diğer alan ise nostaljik Pac-Man, XOX oyun duvarı ve yazar-şair isimlerinin bulmacaları gibi interaktif detaylarla ziyaretçilere keyifli anlar yaşatan "Labirent" oldu.