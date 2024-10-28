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Kitap fuarı, her gün düzenlenen yazar söyleşileriyle de okurlardan büyük ilgi gördü. Edebiyat, tarih, siyaset ve psikoloji gibi farklı alanlarda yapılan söyleşilerde yazar ile gazeteciler, geniş bir yelpazede bilgi ve birikimlerini paylaştı.

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Bağkart’ı olan ziyaretçiler, yüzde 25 indirimden yararlanarak, beğendikleri kitapları satın aldı. Ayrıca Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi üyeleri ile Ev Hanımları Derneği de alanda kurulan çadırda ziyaretçilere uygun fiyatlarla el yapımı yöresel lezzetler ikram etti.