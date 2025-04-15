Balık avcılığında büyük teknelerin avlanmasına beş aylık bir ara veriliyor.
Balık ırkının devamı için verilen arada amatör olta balıkçılığı ise devam edecek.
Balık avcılığında büyük teknelerin avlanmasına beş aylık bir ara veriliyor.
Balık ırkının devamı için verilen arada amatör olta balıkçılığı ise devam edecek.
Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce Akçakoca'da bereketli bir sezon geçiren balıkçılar, av yasağının başlamasıyla teknelerini bakıma aldı.
"Vira bismillah" diyerek eylül ayında ağlarını denize bırakan balıkçılar; palamut, hamsi, çinekop, istavrit ve mezgit avcılığında bereketli geçen dönemin ardından bugün başlayan av yasağıyla sezonu kapattı.
Limana demirledikleri teknelerin ve topladıkları ağların tamirine başlayan balıkçılar, hazırlıkların ardından kıyı ve midye avcılığıyla geçimlerini sağlamaya devam edecek
Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, kazasız bir sezonu kapattıkları için memnun olduklarını söyledi.