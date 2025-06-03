Türkiye’de 2019’dan bu yana kalıcı olan bedelli askerlik uygulamasından faydalananlar, 28 günlük temel askerlik eğitimini tamamlayarak terhis oluyor.
Bu süreçte yükümlüler, askerliğin temel disiplin ve bilgilerini öğreniyor.
Türkiye’de 2019’dan bu yana kalıcı olan bedelli askerlik uygulamasından faydalananlar, 28 günlük temel askerlik eğitimini tamamlayarak terhis oluyor.
Bu süreçte yükümlüler, askerliğin temel disiplin ve bilgilerini öğreniyor.
Bu yıl Antalya Muratpaşa’daki Topçular General Niyazi Çelik Kışlası’nda gerçekleştirilen askere teslim olma, eğitim ve yemin töreni anlarını fotoğraflandı.
Bedelli askerler, bu eğitim süresince hem fiziksel hem de mesleki olarak donanımlı hale getiriliyor.
Tüfek kullanımı, nişancılık ve muharebe teknikleri eğitimi alıyorlar.
Ayrıca, uzman eğitmenlerden ilk yardım, sağlık tedbirleri ve terörle mücadele konularında dersler görüyorlar.