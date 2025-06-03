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Bu yıl Antalya Muratpaşa’daki Topçular General Niyazi Çelik Kışlası’nda gerçekleştirilen askere teslim olma, eğitim ve yemin töreni anlarını fotoğraflandı.

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Bedelli askerler, bu eğitim süresince hem fiziksel hem de mesleki olarak donanımlı hale getiriliyor.