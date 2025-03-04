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Beyşehir Gölü’nün su seviyesindeki düşüş, yalnızca göl ekosistemini değil, çevresindeki tarım alanlarını ve yerel halkın geçim kaynaklarını da doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, iklim değişikliği ve yanlış su yönetiminin bu süreci hızlandırdığına dikkat çekerken, bölgenin doğal dengesini koruyabilmek adına acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor. Göl çevresinde yapılan gözlemler ve araştırmalar, su seviyesindeki azalışın devam etmesi halinde ekosistemde geri dönülmez tahribatların yaşanabileceğine işaret ediyor.

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Ortaya çıkan su gözesinin etkileyici manzarası, doğanın değişen dengesine tanıklık etmek isteyen doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için ilgi çekici bir nokta haline gelirken, aynı zamanda Beyşehir Gölü’nün korunması gerektiği gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor.