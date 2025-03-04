Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olma özelliğini taşıyan Beyşehir Gölü, son yıllarda hızla azalan su seviyesiyle endişe verici bir tablo sergiliyor.
Gölün sularının geri çekilmesiyle birlikte, daha önce suyun altında kalan bir su gözesinin gün yüzüne çıkması ise ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Canlı ve göz alıcı renkleriyle dikkat çeken bu doğal kaynak, göldeki kuraklığın boyutlarını gözler önüne sererken, aynı zamanda bölgenin yer altı su kaynaklarıyla olan ilişkisini de gözler önüne seriyor.