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Beyşehir Gölü'nde kuraklık yeni gözeler ortaya çıkardı

Beyşehir Gölü'nde kuraklık nedeniyle ortaya çıkan gözeler havadan görüntülendi

Ensonhaber (Aslı Didari)
Beyşehir Gölü'nde kuraklık yeni gözeler ortaya çıkardı 1/10

Beyşehir Gölü, Türkiye’nin en büyük tatlı su göllerinden biri.

Beyşehir Gölü'nde kuraklık yeni gözeler ortaya çıkardı 2/10

Beyşehir Gölü’nde, kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu daha önce göl suları altında kalan ve gölü besleyen yeni gözeler gün yüzüne çıktı.

Beyşehir Gölü'nde kuraklık yeni gözeler ortaya çıkardı 3/10

Yaz aylarında etkili olan yüksek sıcaklıklar ve yetersiz yağış nedeniyle göldeki çekilme gözle görülür şekilde arttı.

Beyşehir Gölü'nde kuraklık yeni gözeler ortaya çıkardı 4/10

Suyun geri çekildiği alanlarda ortaya çıkan doğal kaynak gözeleri ise havadan görüntülendi.

Beyşehir Gölü'nde kuraklık yeni gözeler ortaya çıkardı 5/10

Gölü besleyen gözeler, görüntülere yansıdı. 

Beyşehir Gölü'nde kuraklık yeni gözeler ortaya çıkardı 6/10

Su kenarında beslenen hayvanlar dikkati çekti.

Beyşehir Gölü'nde kuraklık yeni gözeler ortaya çıkardı 7/10

Gözeler ve etrafında rüzgarla dalgalanan otlar görüntülendi.

Beyşehir Gölü'nde kuraklık yeni gözeler ortaya çıkardı 8/10

Suyun çekildiği alanlarda karaya vuran kayık, kuraklığın boyutlarını ortaya serdi.

Beyşehir Gölü'nde kuraklık yeni gözeler ortaya çıkardı 9/10
Beyşehir Gölü'nde kuraklık yeni gözeler ortaya çıkardı 10/10

Mavi rengiyle dikkat çeken göze ve etrafındaki hayvanlar ne kadar güzel bir görüntü sergilese de "kuraklık" büyük bir sorun olmaya devam ediyor.