Beyşehir Gölü'nde kuraklık yeni gözeler ortaya çıkardı
Beyşehir Gölü'nde kuraklık nedeniyle ortaya çıkan gözeler havadan görüntülendi
Beyşehir Gölü, Türkiye’nin en büyük tatlı su göllerinden biri.
Beyşehir Gölü’nde, kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu daha önce göl suları altında kalan ve gölü besleyen yeni gözeler gün yüzüne çıktı.
Yaz aylarında etkili olan yüksek sıcaklıklar ve yetersiz yağış nedeniyle göldeki çekilme gözle görülür şekilde arttı.
Suyun geri çekildiği alanlarda ortaya çıkan doğal kaynak gözeleri ise havadan görüntülendi.
Gölü besleyen gözeler, görüntülere yansıdı.
Su kenarında beslenen hayvanlar dikkati çekti.
Gözeler ve etrafında rüzgarla dalgalanan otlar görüntülendi.
Suyun çekildiği alanlarda karaya vuran kayık, kuraklığın boyutlarını ortaya serdi.
Mavi rengiyle dikkat çeken göze ve etrafındaki hayvanlar ne kadar güzel bir görüntü sergilese de "kuraklık" büyük bir sorun olmaya devam ediyor.