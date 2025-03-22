Bingöl'de kar yağışıyla beyaza bürünen kent merkezi havadan görüntülendi.
Bingöl'de kar yağışıyla beyaza bürünen kent merkezi havadan görüntülendi.
Bingöl'de kar yağışıyla beyaza bürünen kent merkezi havadan görüntülendi.
Bingöl'de kar yağışıyla beyaza bürünen kent merkezi havadan görüntülendi.
Kentin çevresindeki dağlar ve çeşitli yapılar, kar yağışıyla güzel manzara sundu.
Karlı dağlar ile Çapakçur Viyadüğü ve yerleşim yerlerinin ortalasından geçen Çapkçur Deresi drone ile çekilen görüntülere yansıdı.
Kentin çevresindeki dağlar ve çeşitli yapılar, kar yağışıyla güzel manzara sundu.
Kar, Bingöl'de hayatı zorlaştırdığı gibi öte yandan da tadına doyum olmayan görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.