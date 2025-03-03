5 /23

Bölgenin artık bir "huzur bölgesi" haline geldiğini belirten komutan, sadece askeri operasyonlarla değil, uzun vadeli güvenlik önlemleri ve istihbarat çalışmalarıyla da bu huzur ortamının sürdürülebilir kılındığını vurguladı:

6 /23

"Halkımızın güvenliği için sadece sahada değil, aynı zamanda teknik ve istihbari açıdan da etkin bir mücadele yürütüyoruz. Uzun vadeli planlarımız, bölgedeki güvenliği kalıcı hale getirmek üzerine kurulu. Bu çerçevede, yerli ve milli savunma sanayimizin bize sunduğu en gelişmiş silah ve teçhizatlarla operasyonel kabiliyetimizi her geçen gün artırıyoruz."

