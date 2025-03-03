Bitlis’in Sehi Ormanları mevkiinde, 2015 rakımlı üs bölgesinde görev yapan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, İl Jandarma Komutanlığı’nın koordinasyonunda, sert kış koşullarına rağmen kesintisiz operasyonlarını sürdürüyor.
Dağlık, ormanlık ve çalılık arazilerde arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiren JÖH birlikleri, terörden temizlenen bölgeleri sürekli kontrol altında tutarak güvenliği sağlamaya devam ediyor. Yüksek teknolojiye sahip ekipmanlar ve yerli üretim silahlarla donatılan üs bölgesinde görev yapan birlikler, huzur ve güven ortamının korunması için terör örgütleri ve her türlü yasa dışı faaliyete karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.