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Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri

Boşnakların İslamiyet'i kabul etmesindeki önemli sembollerden biri olarak bilinen Ayvaz Dede'nin hatırasını yaşatmak için düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri'nin iki gün sürüyor.

Ensonhaber AA (Aslı Didari)
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Bosna Hersek'te 515'inci Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılmak için dün atlılar yola çıktı.

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Bugün varılan Karaula köyünden dualarla Prusac'a doğru yola çıkıldı. 

Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri 3/51

Binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen şenlikte, yarım asırdır devam eden gelenek, bu yıl da büyük bir coşkuyla devam ettirildi.

Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri 4/51

Her yıl ülkenin ve dünyanın birçok bölgesinden gelen binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri, Bosna Hersek'te yapılan en uzun soluklu etkinlik olarak biliniyor.

Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri 5/51

Boşnakların İslamiyet'i kabul etmesindeki önemli sembollerden biri olarak bilinen Ayvaz Dede'nin hatırasını yaşatmak adına 515 yıldır düzenlenen şenliklere katılmak üzere 100'den fazla atlı, renkli ve geleneksel kıyafetleriyle sabahın erken saatlerinde geldikleri Travnik yakınlarındaki Karaula köyünden tekbir ve dualarla Prusac'a uğurlandı

Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri 6/51

Şenliklere katılacak atlılar için yola çıkılmadan önce Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri 7/51

Yüzyıllardır devam eden gelenekleri yaşatmak amacıyla her yaştan Boşnak, bir gün sürecek yol için atlarının son hazırlıklarını yaptı.

Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri 8/51

Bursa'nın İnegöl ilçesinden gelen Ahmet Sert de Türk sancağıyla, oğulları Ömer ve Yusuf ile atlı yürüyüşe katıldı.

Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri 9/51

Atlıların arasındaki geleneksel kıyafetli Boşnak kadınlar da diğerleriyle yola çıktı.

Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri 10/51

Ayvaz Dede Şenlikleri'nin ana etkinliği, Prusac'ta gerçekleştiriliyor.Osmanlı Devletinin Bosna Hersek'i fethinden önce bölgeye gelen Ayvaz Dede'nin Prusac'taki kuraklığın sona ermesi için dua ettiği dağda başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından kılınacak öğle namazıyla sona erecek.

Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri 11/51

Osmanlı Devletinin Bosna Hersek'i fethinden önce bölgeye gelen Ayvaz Dede'nin Prusac'taki kuraklığın sona ermesi için dua ettiği dağda başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından kılınacak öğle namazıyla sona erecek.

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Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri 42/51
Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri 43/51
Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri 44/51
Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri 45/51
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Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri 50/51
Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri 51/51