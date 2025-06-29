Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri

Binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen şenlikte, yarım asırdır devam eden gelenek, bu yıl da büyük bir coşkuyla devam ettirildi.

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Her yıl ülkenin ve dünyanın birçok bölgesinden gelen binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri, Bosna Hersek'te yapılan en uzun soluklu etkinlik olarak biliniyor.