Bosna Hersek'te Ayvaz Dede Şenlikleri
Boşnakların İslamiyet'i kabul etmesindeki önemli sembollerden biri olarak bilinen Ayvaz Dede'nin hatırasını yaşatmak için düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri'nin iki gün sürüyor.
Bosna Hersek'te 515'inci Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılmak için dün atlılar yola çıktı.
Bugün varılan Karaula köyünden dualarla Prusac'a doğru yola çıkıldı.
Binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen şenlikte, yarım asırdır devam eden gelenek, bu yıl da büyük bir coşkuyla devam ettirildi.
Her yıl ülkenin ve dünyanın birçok bölgesinden gelen binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri, Bosna Hersek'te yapılan en uzun soluklu etkinlik olarak biliniyor.
Boşnakların İslamiyet'i kabul etmesindeki önemli sembollerden biri olarak bilinen Ayvaz Dede'nin hatırasını yaşatmak adına 515 yıldır düzenlenen şenliklere katılmak üzere 100'den fazla atlı, renkli ve geleneksel kıyafetleriyle sabahın erken saatlerinde geldikleri Travnik yakınlarındaki Karaula köyünden tekbir ve dualarla Prusac'a uğurlandı
Şenliklere katılacak atlılar için yola çıkılmadan önce Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Yüzyıllardır devam eden gelenekleri yaşatmak amacıyla her yaştan Boşnak, bir gün sürecek yol için atlarının son hazırlıklarını yaptı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinden gelen Ahmet Sert de Türk sancağıyla, oğulları Ömer ve Yusuf ile atlı yürüyüşe katıldı.
Atlıların arasındaki geleneksel kıyafetli Boşnak kadınlar da diğerleriyle yola çıktı.
Ayvaz Dede Şenlikleri'nin ana etkinliği, Prusac'ta gerçekleştiriliyor.Osmanlı Devletinin Bosna Hersek'i fethinden önce bölgeye gelen Ayvaz Dede'nin Prusac'taki kuraklığın sona ermesi için dua ettiği dağda başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından kılınacak öğle namazıyla sona erecek.
Osmanlı Devletinin Bosna Hersek'i fethinden önce bölgeye gelen Ayvaz Dede'nin Prusac'taki kuraklığın sona ermesi için dua ettiği dağda başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından kılınacak öğle namazıyla sona erecek.