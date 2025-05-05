Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, 5 Nisan 1992’de başlayan ve 29 Şubat 1996’ya kadar süren kuşatma boyunca ağır saldırılara maruz kaldı.
Modern tarihin en uzun kuşatmasında 11 bin 541 kişi hayatını kaybetti;
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, 5 Nisan 1992’de başlayan ve 29 Şubat 1996’ya kadar süren kuşatma boyunca ağır saldırılara maruz kaldı.
Modern tarihin en uzun kuşatmasında 11 bin 541 kişi hayatını kaybetti;
Ölenlerin 1601’i ise çocuktu.
Saraybosna kuşatmasının üzerinden 30 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, savaşın çocuk kurbanları unutulmadı.
Saraybosna’da, Sırp güçlerinin saldırıları sonucu hayatını kaybeden 1601 çocuk için anma töreni düzenlendi.
Törene kurbanların yakınları, vatandaşlar, yetkililer ve çok sayıda çocuk katıldı.