Her yıl Çanakkale'de şehit olan tüm askerler diğer ülkelerin temsilcileriyle birlikte anılıyor.
Törenlere Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülkeden temsilcileri katıldı.
Her yıl Çanakkale'de şehit olan tüm askerler diğer ülkelerin temsilcileriyle birlikte anılıyor.
Törenlere Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülkeden temsilcileri katıldı.
Törende temsili kıyafetlerle dönemin askerleri canlandırıldı.
Törende, Anzak askerleri de yer aldı.
Çanakkale Ruhu tekrar hatırlandı.
Bu topraklar üzerinde hayatını kaybetmiş tüm ulusların yası birlikte tutuldu.