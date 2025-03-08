Dondurucu soğuk havaya rağmen milli sporcular, izleyenlere görsel bir şölen sundu.
Buz üzerinde müzik eşliğinde uyum içinde hareket eden takım, zarafeti ve gücü bir araya getiren koreografileriyle dikkat çekti.
Dondurucu soğuk havaya rağmen milli sporcular, izleyenlere görsel bir şölen sundu.
Buz üzerinde müzik eşliğinde uyum içinde hareket eden takım, zarafeti ve gücü bir araya getiren koreografileriyle dikkat çekti.
Gösteri, hem sporun estetik yönünü hem de kadın sporcuların azmini vurgulayan güçlü bir mesaj taşıdı.
Kadın Milli Takımı sporcuları, bu özel günün kadınların her alanda var olabileceğini göstermesi açısından anlamlı olduğunu belirtti.
Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyi, milli sporcuların performansıyla bir sahneye dönüştü.
Gösteriyi izleyenler, doğal güzelliği ve tarihiyle dikkat çeken Çıldır Gölü üzerinde gerçekleşen bu etkinliğin büyüleyici olduğunu ifade etti.