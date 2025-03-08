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Gösteri, hem sporun estetik yönünü hem de kadın sporcuların azmini vurgulayan güçlü bir mesaj taşıdı.

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Kadın Milli Takımı sporcuları, bu özel günün kadınların her alanda var olabileceğini göstermesi açısından anlamlı olduğunu belirtti.