Abone ol: Google News
Güncelleme:

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti

2025-2026 sezonu ara transfer dönemi sona erdi. Bu dönemde 4 büyükler kadrolarında değişikliklere gitti. İşte 4 büyük takıma gelen ve giden futbolcular...

Ensonhaber Haber Merkezi (Emre Çalışkan)
Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 1/56

2025-2026 sezonunun ara transfer dönemi sona erdi. 4 büyük takımlara gelen ve giden futbolcuları sizin için derledik.

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 2/56

1- Yasin Özcan (Stoper) | Aston Villa → Beşiktaş

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 3/56

2- Kristjan Asllani (Orta saha) | Inter → Beşiktaş

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 4/56

3- Junior Olaitan (Orta saha) | Göztepe → Beşiktaş

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 5/56

4- Hyeon-gyu Oh (Forvet) | Genk → Beşiktaş

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 6/56

5- Emmanuel Agbadou (Stoper) | Wolverhampton → Beşiktaş

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 7/56

6- Amir Murillo (Sağ bek) | Marsilya → Beşiktaş

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 8/56

7- Devis Vasquez (Kaleci) | Empoli → Beşiktaş

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 9/56

8- Emrecan Terzi (Sol bek) | Beşiktaş → Sakaryaspor

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 10/56

9- Jonas Svensson (Sağ bek) | Beşiktaş → Rosenborg

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 11/56

10- Tammy Abraham (Forvet) | Beşiktaş → Aston Villa

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 12/56

11- Rafa Silva (Orta saha) | Beşiktaş → Benfica

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 13/56

12- Demir Ege Tıknaz (Orta saha) | Beşiktaş → Braga

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 14/56

13- Elan Ricardo (Orta saha) | Beşiktaş → Dep. Tolima

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 15/56

14- Gabriel Paulista (Stoper) | Beşiktaş → Corinthians

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 16/56

15- Mert Günok (Kaleci) | Beşiktaş → Fenerbahçe

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 17/56

16- Yakup Arda Kılıç (Kanat oyuncusu) | Beşiktaş → Karşıyaka

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 18/56

17- David Jurasek (Sol bek) | Beşiktaş → Slavia Prag

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 19/56

18- Anthony Musaba (Kanat oyuncusu) | Samsunspor → Fenerbahçe

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 20/56

19- Matteo Guendouzi (Orta saha) | Lazio → Fenerbahçe

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 21/56

20- Sidiki Cherif (Forvet) | Angers → Fenerbahçe

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 22/56

21- N'Golo Kante (Orta saha) | Al Ittihad→ Fenerbahçe

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 23/56

22- Youssef En-Nesyri (Forvet) | Fenerbahçe → Al Ittihad

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 24/56

23- Emir Ortakaya (Stoper) | Fenerbahçe → Rizespor

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 25/56

24- Dominik Livakovic (Kaleci) | Fenerbahçe → Dinamo Zagreb

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 26/56

25- Yunus Azrak (Orta saha) | Fenerbahçe → Hatayspor

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 27/56

26- Haydar Karataş (Orta saha) | Fenerbahçe → Sakaryaspor

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 28/56

27- Bartuğ Elmaz (Orta saha) | Fenerbahçe → Fatih Karagümrük

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 29/56

28- Sebastian Szymanski (Orta saha) | Fenerbahçe → Rennes

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 30/56

29- Burak Kapacak (Sağ bek) | Fenerbahçe → Kayserispor

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 31/56

30- Rodrigo Becao (Stoper) | Fenerbahçe → Kasımpaşa

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 32/56

31- Cenk Tosun (Forvet) | Fenerbahçe → Kasımpaşa

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 33/56

32- Ertuğrul Çetin (Kaleci) | Fenerbahçe → Esenler Erokspor

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 34/56

33- İrfan Can Eğribayat (Kaleci) | Fenerbahçe → Samsunspor

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 35/56

34- İrfan Can Kahveci (Kanat oyuncusu) | Fenerbahçe → Kasımpaşa

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 36/56

35- Noa Lang (Kanat oyuncusu) | Napoli → Galatasaray

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 37/56

36- Yaser Asprilla (Kanat oyuncusu) | Girona → Galatasaray

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 38/56

37- Renato Nhaga (Orta saha) | Casa Pia → Galatasaray

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 39/56

38- Sacha Boey (Sağ bek) | Bayern Münih → Galatasaray

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 40/56

39- Can Armando Güner (Kanat oyuncusu) | Borussia Mönchengladbach → Galatasaray

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 41/56

40- Yusuf Demir (Kanat oyuncusu) | Galatasaray → Rapid Wien

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 42/56

41- Eyüp Aydın (Orta saha) | Galatasaray → Kasımpaşa

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 43/56

42- Berkan Kutlu (Orta saha) | Galatasaray → Konyaspor

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 44/56

43- Kazımcan Karataş (Sol bek) | Galatasaray → Başakşehir

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 45/56

44- Chibuike Nwaiwu (Stoper) | Wolfsberger → Trabzonspor

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 46/56

45- Mathias Lövik (Sol bek) | Parma → Trabzonspor

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 47/56

46- Umut Nayir (Forvet) | Konyaspor → Trabzonspor

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 48/56

47- Kazeem Olaigbe (Orta saha) | Trabzonspor → Konyaspor

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 49/56

48- Rayyan Baniya (Stoper) | Trabzonspor → Konyaspor

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 50/56

49- Cihan Çanak (Orta saha) | Trabzonspor → Gençlerbirliği

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 51/56

50- Turan Tuncer (Sol bek) | Trabzonspor → İstanbulspor

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 52/56

51- Poyraz Efe Yıldırım (Forvet) | Trabzonspor → Sakaryaspor

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 53/56

52- Danylo Sikan (Forvet) | Trabzonspor → Anderlecht

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 54/56

53- Serdar Saatçı (Stoper) | Trabzonspor → Al Nasr Dubai

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 55/56

54- Denis Draguş (Forvet) | Trabzonspor → Gaziantep FK

Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti 56/56

55- Arif Boşluk (Sol bek) | Trabzonspor → Konyaspor