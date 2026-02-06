Devre arası transfer döneminde 4 büyüklere kimler geldi, kimler gitti
2025-2026 sezonu ara transfer dönemi sona erdi. Bu dönemde 4 büyükler kadrolarında değişikliklere gitti. İşte 4 büyük takıma gelen ve giden futbolcular...
2025-2026 sezonunun ara transfer dönemi sona erdi. 4 büyük takımlara gelen ve giden futbolcuları sizin için derledik.
1- Yasin Özcan (Stoper) | Aston Villa → Beşiktaş
2- Kristjan Asllani (Orta saha) | Inter → Beşiktaş
3- Junior Olaitan (Orta saha) | Göztepe → Beşiktaş
4- Hyeon-gyu Oh (Forvet) | Genk → Beşiktaş
5- Emmanuel Agbadou (Stoper) | Wolverhampton → Beşiktaş
6- Amir Murillo (Sağ bek) | Marsilya → Beşiktaş
7- Devis Vasquez (Kaleci) | Empoli → Beşiktaş
8- Emrecan Terzi (Sol bek) | Beşiktaş → Sakaryaspor
9- Jonas Svensson (Sağ bek) | Beşiktaş → Rosenborg
10- Tammy Abraham (Forvet) | Beşiktaş → Aston Villa
11- Rafa Silva (Orta saha) | Beşiktaş → Benfica
12- Demir Ege Tıknaz (Orta saha) | Beşiktaş → Braga
13- Elan Ricardo (Orta saha) | Beşiktaş → Dep. Tolima
14- Gabriel Paulista (Stoper) | Beşiktaş → Corinthians
15- Mert Günok (Kaleci) | Beşiktaş → Fenerbahçe
16- Yakup Arda Kılıç (Kanat oyuncusu) | Beşiktaş → Karşıyaka
17- David Jurasek (Sol bek) | Beşiktaş → Slavia Prag
18- Anthony Musaba (Kanat oyuncusu) | Samsunspor → Fenerbahçe
19- Matteo Guendouzi (Orta saha) | Lazio → Fenerbahçe
20- Sidiki Cherif (Forvet) | Angers → Fenerbahçe
21- N'Golo Kante (Orta saha) | Al Ittihad→ Fenerbahçe
22- Youssef En-Nesyri (Forvet) | Fenerbahçe → Al Ittihad
23- Emir Ortakaya (Stoper) | Fenerbahçe → Rizespor
24- Dominik Livakovic (Kaleci) | Fenerbahçe → Dinamo Zagreb
25- Yunus Azrak (Orta saha) | Fenerbahçe → Hatayspor
26- Haydar Karataş (Orta saha) | Fenerbahçe → Sakaryaspor
27- Bartuğ Elmaz (Orta saha) | Fenerbahçe → Fatih Karagümrük
28- Sebastian Szymanski (Orta saha) | Fenerbahçe → Rennes
29- Burak Kapacak (Sağ bek) | Fenerbahçe → Kayserispor
30- Rodrigo Becao (Stoper) | Fenerbahçe → Kasımpaşa
31- Cenk Tosun (Forvet) | Fenerbahçe → Kasımpaşa
32- Ertuğrul Çetin (Kaleci) | Fenerbahçe → Esenler Erokspor
33- İrfan Can Eğribayat (Kaleci) | Fenerbahçe → Samsunspor
34- İrfan Can Kahveci (Kanat oyuncusu) | Fenerbahçe → Kasımpaşa
35- Noa Lang (Kanat oyuncusu) | Napoli → Galatasaray
36- Yaser Asprilla (Kanat oyuncusu) | Girona → Galatasaray
37- Renato Nhaga (Orta saha) | Casa Pia → Galatasaray
38- Sacha Boey (Sağ bek) | Bayern Münih → Galatasaray
39- Can Armando Güner (Kanat oyuncusu) | Borussia Mönchengladbach → Galatasaray
40- Yusuf Demir (Kanat oyuncusu) | Galatasaray → Rapid Wien
41- Eyüp Aydın (Orta saha) | Galatasaray → Kasımpaşa
42- Berkan Kutlu (Orta saha) | Galatasaray → Konyaspor
43- Kazımcan Karataş (Sol bek) | Galatasaray → Başakşehir
44- Chibuike Nwaiwu (Stoper) | Wolfsberger → Trabzonspor
45- Mathias Lövik (Sol bek) | Parma → Trabzonspor
46- Umut Nayir (Forvet) | Konyaspor → Trabzonspor
47- Kazeem Olaigbe (Orta saha) | Trabzonspor → Konyaspor
48- Rayyan Baniya (Stoper) | Trabzonspor → Konyaspor
49- Cihan Çanak (Orta saha) | Trabzonspor → Gençlerbirliği
50- Turan Tuncer (Sol bek) | Trabzonspor → İstanbulspor
51- Poyraz Efe Yıldırım (Forvet) | Trabzonspor → Sakaryaspor
52- Danylo Sikan (Forvet) | Trabzonspor → Anderlecht
53- Serdar Saatçı (Stoper) | Trabzonspor → Al Nasr Dubai
54- Denis Draguş (Forvet) | Trabzonspor → Gaziantep FK
55- Arif Boşluk (Sol bek) | Trabzonspor → Konyaspor