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Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Boşnakların, Sırplar tarafından katliamının 30. yılı aynı üzüntü ile anılıyor.

Ensonhaber (Aslı Didari)
Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı 1/27

Sırp birliklerinin, 1992-1995'teki savaş döneminde en az 8 bin 372 Boşnak sivili katlettiği soykırımın 30. yılı anılıyor.

Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı 2/27

Srebrenitsa 11 Temmuz 1995'te, Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edildi.

Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı 3/27

İşgal sırasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı 4/27

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, erkeklere izin vermedi.

Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı 5/27

Sırplar, otobüs ve kamyonlara bindirilen erkeklerden 8 bin 372'sini götürdükleri ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda acımasızca katletti.

Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı 6/27

Katledilenlerin cesetleri, bulunmamaları amacıyla ülkedeki çeşitli toplu mezarlara gömüldü.

Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı 7/27

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı 8/27

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda şimdiye kadar 6 bin 765 kurban toprağa verilirken, 250 kurban ailelerin isteğiyle yerel mezarlıklara defnedildi.

Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı 9/27

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımda öldürülen ve kimlikleri tespit edilen soykırım kurbanlarından 7'si daha bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı 10/27

Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve cenazesine ulaşılamayan 1.000'den fazla kişi bulunuyor.

Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı 11/27

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'deki kararında, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı 12/27

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından işlenen soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ormanlık yolda, geleneksel olarak "Barış Yürüyüşü" düzenleniyor.

Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı 13/27

Temmuz 1995'te yapılan soykırım nedeniyle halk arasında "ölüm yolu" olarak bilinen orman yolunda 3 gün süren yürüyüş, katılımcıların her gün ortalama 35 kilometre katederek 10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşmasıyla sona erdi.

Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı 14/27

Srebrenitsa'yı anmanın sadece yas tutmak değil aynı zamanda insanlığın onurunu korumak için mücadele etmek anlamına geldiği vurgulanıyor.

Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı 15/27
Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı 16/27
Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı 17/27
Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı 18/27
Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı 19/27
Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı 20/27
Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı 21/27
Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı 22/27
Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı 23/27
Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı 24/27
Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı 25/27
Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı 26/27
Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı 27/27