Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı

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Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımda öldürülen ve kimlikleri tespit edilen soykırım kurbanlarından 7'si daha bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.