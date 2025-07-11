Dinmeyen yas: Srebrenitsa soykırımının 30. yılı
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Boşnakların, Sırplar tarafından katliamının 30. yılı aynı üzüntü ile anılıyor.
Sırp birliklerinin, 1992-1995'teki savaş döneminde en az 8 bin 372 Boşnak sivili katlettiği soykırımın 30. yılı anılıyor.
Srebrenitsa 11 Temmuz 1995'te, Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edildi.
İşgal sırasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.
Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, erkeklere izin vermedi.
Sırplar, otobüs ve kamyonlara bindirilen erkeklerden 8 bin 372'sini götürdükleri ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda acımasızca katletti.
Katledilenlerin cesetleri, bulunmamaları amacıyla ülkedeki çeşitli toplu mezarlara gömüldü.
Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.
Potoçari Anıt Mezarlığı'nda şimdiye kadar 6 bin 765 kurban toprağa verilirken, 250 kurban ailelerin isteğiyle yerel mezarlıklara defnedildi.
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımda öldürülen ve kimlikleri tespit edilen soykırım kurbanlarından 7'si daha bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve cenazesine ulaşılamayan 1.000'den fazla kişi bulunuyor.
Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'deki kararında, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından işlenen soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ormanlık yolda, geleneksel olarak "Barış Yürüyüşü" düzenleniyor.
Temmuz 1995'te yapılan soykırım nedeniyle halk arasında "ölüm yolu" olarak bilinen orman yolunda 3 gün süren yürüyüş, katılımcıların her gün ortalama 35 kilometre katederek 10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşmasıyla sona erdi.
Srebrenitsa'yı anmanın sadece yas tutmak değil aynı zamanda insanlığın onurunu korumak için mücadele etmek anlamına geldiği vurgulanıyor.