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Bu etkileyici an, timelapse tekniği kullanılarak adım adım kaydedildi.

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Ayın yavaşça belirip semaya yükselişi, ışığının şehre yayılarak caminin siluetini adeta bir tabloya dönüştürmesi, izleyenlere görsel bir şölen sundu. Sanat ve doğanın kusursuz uyumunu yansıtan bu benzersiz görüntüler, İstanbul’un mistik atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi.