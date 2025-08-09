Dünya çapında tek: Abdullah Yurtsever'in minyatür dokuma tezgâhları

İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Abdullah Yurtsever, emeklilik sonrası boş durmak yerine çocukluk anılarından ilham alarak kendine benzersiz bir hobi edindi. Aslen Denizli Babadağlı olan ve ailesi dokumacılıkla uğraşan Yurtsever, 15 yıl önce evinin altındaki atölyesinde minyatür dokuma tezgâhları yapmaya başladı. İlk denemesi başarısız olsa da el becerisi, teknik merakı ve sabrıyla gerçeğiyle aynı sistemde çalışan 2, 4, 6 çerçeveli, armürlü ve jakarlı modeller üretti.

Bugün el emeğiyle hazırladığı 25 farklı tezgâh, dünyada eşi benzeri olmayan bir koleksiyon oluşturuyor. Pirinç ve ahşaptan, plansız ve tamamen el işçiliğiyle üretilen her tezgâhın yapımı ortalama 3 ay, karmaşık modellerin ise 6-7 ay sürüyor. Satış amacı gütmeyen Yurtsever, eserlerini yalnızca sergilerde tanıtıyor ve “Bu makineler benim için hem hatıra hem de sanat. Çok emek verdim, satmaya kıyamıyorum” diyor.