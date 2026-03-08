Dünya Kadınlar Günü'nde Gazze: Filistinli kadınların mücadelesi sürüyor
8 Mart Dünya Kadınlar Günü bütün dünyada coşkuyla kutlanırken, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in soykırımına maruz kalan Filistinli kadınlar her türlü yıkıma, kayıplara rağmen yaşam mücadelesine devam ediyor.
Filistinli Cemile Nafis el-Bedri (32), Gazze Şeridinin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya’daki evlerini kontrol etmeye gittikleri sırada düzenlenen İsrail saldırısında annesi ile iki erkek kardeşini kaybetti.
Dünyada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanırken, el-Bedri dokuz çocuğuyla birlikte yaşadığı kayıplara rağmen yaşam mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.
Filistinli Kamer Raid Subh (27), Gazze Şeridi’ne düzenlenen İsrail saldırılarında yakın ailesinden birçok kişiyi kaybetti. Saldırılarda iki kez yaralanan ve görme yetisini kaybeden eşiyle birlikte derme çatma bir çadırda zor koşullar altında yaşamını sürdürüyor.
Dünyada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanırken, dört çocuk annesi Subh, yaşadığı kayıplara rağmen yaşam mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.
Filistinli Abir Subh’un (20) eşi, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar sırasında kuzeyde yer alan Zikim bölgesine insani yardım almaya gittiği sırada düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.
Dünyada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanırken, Subh iki kız çocuğuyla birlikte yaşadığı kayıplara rağmen yaşam mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.
Filistinli Sabah Rabee Salameh (57), İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda bir oğlunu ve annesi, babası ile üç erkek kardeşi ve onların aileleri dahil olmak üzere birçok yakınını kaybetti.
Dünyada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanırken, on çocuk annesi Salameh, Gazze’nin kuzeyinde bir çadırda yaşadığı kayıplara rağmen yaşam mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.
Filistinli İman Mufid Subh (24), Gazze Şeridi’ne düzenlenen İsrail saldırılarında geniş ailesinden altı kişiyi kaybetti.
Saldırılarda iki kez yaralanan ve kol ile bacağında kalıcı engellerle yaşamak zorunda kalan eşiyle birlikte derme çatma bir çadırda zor koşullar altında yaşamını sürdürüyor.
Dünyada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanırken, dört çocuk annesi Subh, yaşadığı kayıplara rağmen yaşam mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.
Filistinli kardeşler Sabirin ve Nuha Bakrun, İsrail saldırılarında ebeveynlerini kaybettikten sonra Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda bir çadırda tek başlarına yaşam mücadelesi veriyor
Dünyada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanırken, kardeşler yaşadıkları kayıplara rağmen yaşam mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.