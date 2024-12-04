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"Yüz karası değil kömür karası, Böyle kazanılır ekmek parası" demiştir Orhan Veli Kanık, madencilerin emeğini anlattığı şiirinde.

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Türkiye'nin en zengin taş kömürü rezervlerine ev sahipliği yapan Zonguldak'ta, yerin derinliklerinde alın teri döken madenciler, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde de mesailerine ara vermeden devam ediyor.