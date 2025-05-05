Edirne'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri başladı.
Edirne'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında yakılan, geleneksel "Kakava ateşi" meydanlara çoşku kattı.
Edirne'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri başladı.
Edirne'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında yakılan, geleneksel "Kakava ateşi" meydanlara çoşku kattı.
Şenliklere katılmak üzere Edirne'ye çok sayıda turist akın etti.
Turistler kutlamaların yapıldığı Sarayiçi'nde müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.
Bazı vatandaşların dilek ağacına dileklerini yazıp astığı görüldü.
Hava sıcaklıklarının artması, şenliğe daha geniş katılım yapılmasını sağladı.