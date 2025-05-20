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Mahalledeki renkli evler, sanat ve kültürün buluşma noktası haline gelirken, bölgeye gelen yerli ve yabancı turist sayısında önemli artış yaşandı.

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Katumbiri, canlı atmosferi ve eşsiz manzarasıyla sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda bölgenin sosyal ve ekonomik hareketliliğine de katkı sağlayan dinamik bir merkez olarak öne çıkıyor.