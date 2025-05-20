Endonezya’nın Batı Cava’sında küçük bir mahalle, canlı renklerin gücüyle bambaşka bir kimliğe büründü.
Bandung kenti “Lembur Katumbiri” olarak yeniden isimlendirildi.
Endonezya’nın Batı Cava’sında küçük bir mahalle, canlı renklerin gücüyle bambaşka bir kimliğe büründü.
Bandung kenti “Lembur Katumbiri” olarak yeniden isimlendirildi.
Bu mahallede, kent yönetiminin öncülüğünde gerçekleştirilen kapsamlı bir dönüşümle 347 ev, adeta gökkuşağının tüm renklerini taşıyan canlı tonlara büründü.
Bu projeyle sadece estetik bir yenilenme sağlanmakla kalınmadı, aynı zamanda bölgenin kültürel dokusu da güçlendirilerek yerel halkın aidiyet duygusu artırıldı.
Mahalledeki renkli evler, sanat ve kültürün buluşma noktası haline gelirken, bölgeye gelen yerli ve yabancı turist sayısında önemli artış yaşandı.
Katumbiri, canlı atmosferi ve eşsiz manzarasıyla sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda bölgenin sosyal ve ekonomik hareketliliğine de katkı sağlayan dinamik bir merkez olarak öne çıkıyor.