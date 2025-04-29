Irak’ta Saddam Hüseyin’in talimatıyla başlatılan Enfal Katliamı’nın üzerinden 37 yıl geçti.
Katliamda yakınlarını kaybedenler, bu yıl da Musenna kentindeki Semave Çölü'nde bulunan Nugre Selman Cezaevi’ni ziyaret etti.
Irak’ta Saddam Hüseyin’in talimatıyla başlatılan Enfal Katliamı’nın üzerinden 37 yıl geçti.
Katliamda yakınlarını kaybedenler, bu yıl da Musenna kentindeki Semave Çölü'nde bulunan Nugre Selman Cezaevi’ni ziyaret etti.
Ziyaretçiler arasında, kaybolan akrabalarının izini arayanlar da vardı.
Cezaevi duvarları, hala bulunamayan binlerce sivilin sessiz tanığı.
Katliamın tanıkları ise yaşadıkları acıları hatırlamakta zorlanırken, cezaevinin soğuk yapısı hala geçmişin izlerini taşıyor.