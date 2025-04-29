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Irak’ta Saddam Hüseyin’in talimatıyla başlatılan Enfal Katliamı’nın üzerinden 37 yıl geçti.

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Katliamda yakınlarını kaybedenler, bu yıl da Musenna kentindeki Semave Çölü'nde bulunan Nugre Selman Cezaevi’ni ziyaret etti.