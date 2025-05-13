Irak’ın Erbil kentine bağlı Çoman ilçesinde bir çiftlik, deve kuşu yetiştiriciliği ile dikkat çekiyor.
100 kiloya kadar büyüyen deve kuşları ve yumurtaları, bölge halkı tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.
Irak’ın Erbil kentine bağlı Çoman ilçesinde bir çiftlik, deve kuşu yetiştiriciliği ile dikkat çekiyor.
100 kiloya kadar büyüyen deve kuşları ve yumurtaları, bölge halkı tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.
Deve kuşu etinin düşük yağ içeriğiyle sağlıklı bir seçenek sunduğu, yumurtalarının ise bazı hastalıklara iyi geldiği iddia ediliyor.
Bölgedeki çiftlikte üretilen deve kuşları, pazarlarda satılmak üzere gönderiliyor.
Ayrıca, deve kuşu yumurtaları, sağlık faydalarıyla dikkat çekiyor.
Yüksek besin değeri nedeniyle, bölgedeki halk tarafından hem beslenme hem de sağlık açısından tercih ediliyor.