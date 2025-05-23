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Bölgesel Amatör Lig’de zafere ulaşan Eskişehirspor’un yıllar sonra gelen şampiyonluğu, Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen büyük bir şölenle kutlandı. Saatler 19.00’u gösterdiğinde başlayan kutlamalara binlerce taraftar akın etti. Siyah-kırmızı renklere bürünen tribünler, adeta görsel bir şölene sahne oldu. Çocuklardan yaşlılara, şehrin dört bir yanından gelen coşkulu kalabalık, kutlamalara renk kattı.

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Şampiyonluk sevincini paylaşmak üzere sahneye çıkan Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok, 17 yıl aradan sonra gelen bu anlamlı zafer için taraftara teşekkür etti. Entok’un ardından mikrofonu devralan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise hem takımı hem de büyük bir tutkuyla destek veren taraftarı tebrik ederek alkış aldı.