İsrail'in Gazze'deki zulmü bitmiyor.
Evlerinden edilen, soğuk kış şartlarında halatta kalma savaşı veren, şimdi de açlık ve susuzlukla savaşanlar, insanlık dışı koşullara mahkum oldu.
İsrail'in Gazze'deki zulmü bitmiyor.
Evlerinden edilen, soğuk kış şartlarında halatta kalma savaşı veren, şimdi de açlık ve susuzlukla savaşanlar, insanlık dışı koşullara mahkum oldu.
Bu aşamada yemek kuyruklarındaki çocukların ellerindeki boş tencerelerle bekleyişi objektiflere yansıdı.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız ve yıkıcı saldırıları aralıksız sürerken, uygulanan tam ambargo nedeniyle bölgede derinleşen "insani kriz" devam ediyor.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat bölgesinde, yerinden edilen Filistinlilere hayır kurumları tarafından yemek dağıtımı yapıldı.
Yemek alabilmek için aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, izdiham oluşturdu.