İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar düzenliyor.
İnsanlık dramının yaşandığı Gazze'de kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum siviller İsrail tarafından hedef alınıyor.
İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar düzenliyor.
İnsanlık dramının yaşandığı Gazze'de kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum siviller İsrail tarafından hedef alınıyor.
Filistinliler, bir yılı aşkın süredir İsrail bombardımanları altında yaşamını sürdürmeye çalışırken bir yandanda açlık ile mücadele ediyor.
Sınır kapılarının kapalı tutulması ve sınırlı sayıda yardım girişine izin verilmesi nedenlerinden dolayı Filistinliler, gıdaya erişimde zorluklar yaşıyor.
Filistinlilerin ekmek almak umuduyla sırada beklediği bölgeden gelen son görüntüler ise yürek burktu.
Görüntülerde, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah'ta yüzlerce Filistinlinin, bölgedeki bir fırından ekmek alabilmek için yoğunluk oluşturduğu görüldü.