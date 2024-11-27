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Filistinliler, bir yılı aşkın süredir İsrail bombardımanları altında yaşamını sürdürmeye çalışırken bir yandanda açlık ile mücadele ediyor.

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Sınır kapılarının kapalı tutulması ve sınırlı sayıda yardım girişine izin verilmesi nedenlerinden dolayı Filistinliler, gıdaya erişimde zorluklar yaşıyor.