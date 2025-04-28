Gazze'de İsrail bombaları kadar susuzluk da insan hayatını tehdit eden boyuta geldi.
Savaşın kuşattığı bölgede, 2 milyondan fazla kişinin hayatını tehdit eden ciddi bir insani kriz yaşanıyor.
Gazze'de İsrail bombaları kadar susuzluk da insan hayatını tehdit eden boyuta geldi.
Savaşın kuşattığı bölgede, 2 milyondan fazla kişinin hayatını tehdit eden ciddi bir insani kriz yaşanıyor.
Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda, UNRWA'ya bağlı bir barınma merkezine sığınan Filistinli yerinden edilmiş kişiler, içme suyu temin etmek için su dolduruyor.
Buldukları kaplara su doldurmak için sıraya giren Filistinli çocuklar, ailelerine böyle katkı veriyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası kapsamında sınır kapılarının kapatılması susuzlukta etkin oldu.
Ayrıca yakıt girişinin engellenmesi nedeniyle su arıtma tesisleri de çalışamaz durumda.