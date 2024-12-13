Gazze'de İsrail zulmü devam ediyor.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken bölgeye uyguladığı ambargo sebebiyle Filistinliler açlıkla da mücadele ediyor.
Gazze'de İsrail zulmü devam ediyor.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken bölgeye uyguladığı ambargo sebebiyle Filistinliler açlıkla da mücadele ediyor.
İsrail ordusunun saldırılarından kaçarak Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentine sığınan Filistinlilere, hayır kurumları tarafından yemek dağıtımı yapıldı.
Dağıtım sırasında yoğunluk yaşandı.