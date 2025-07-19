Abone ol: Google News
Güncelleme:

Gazze'de bebekler beslenme sıkıntısı yaşıyor

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de beslenme sıkıntısı giderek derinleşiyor,

Ensonhaber (Aslı Didari)
Gazze'de bebekler beslenme sıkıntısı yaşıyor 1/25

Gazze'de İsrail'in devam eden saldırıları ve sınırların kapalı tutulması nedeniyle gıda krizi yaşanıyor.

Gazze'de bebekler beslenme sıkıntısı yaşıyor 2/25

Krizin yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor. 

Gazze'de bebekler beslenme sıkıntısı yaşıyor 3/25

Yetersiz beslenme teşhisi konulan yüzlerce çocuktan biri olan ve Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde ailesiyle birlikte yaşayan 14 aylık Nur El Sarsak, yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'de bebekler beslenme sıkıntısı yaşıyor 4/25

14 aylık Nur El Sarsak, yeterli beslenemezse diğer yaşıtları gibi hayatından olama tehlikesi altında. 

Gazze'de bebekler beslenme sıkıntısı yaşıyor 5/25
Gazze'de bebekler beslenme sıkıntısı yaşıyor 6/25
Gazze'de bebekler beslenme sıkıntısı yaşıyor 7/25
Gazze'de bebekler beslenme sıkıntısı yaşıyor 8/25
Gazze'de bebekler beslenme sıkıntısı yaşıyor 9/25
Gazze'de bebekler beslenme sıkıntısı yaşıyor 10/25
Gazze'de bebekler beslenme sıkıntısı yaşıyor 11/25
Gazze'de bebekler beslenme sıkıntısı yaşıyor 12/25
Gazze'de bebekler beslenme sıkıntısı yaşıyor 13/25
Gazze'de bebekler beslenme sıkıntısı yaşıyor 14/25
Gazze'de bebekler beslenme sıkıntısı yaşıyor 15/25
Gazze'de bebekler beslenme sıkıntısı yaşıyor 16/25
Gazze'de bebekler beslenme sıkıntısı yaşıyor 17/25
Gazze'de bebekler beslenme sıkıntısı yaşıyor 18/25
Gazze'de bebekler beslenme sıkıntısı yaşıyor 19/25
Gazze'de bebekler beslenme sıkıntısı yaşıyor 20/25
Gazze'de bebekler beslenme sıkıntısı yaşıyor 21/25
Gazze'de bebekler beslenme sıkıntısı yaşıyor 22/25
Gazze'de bebekler beslenme sıkıntısı yaşıyor 23/25
Gazze'de bebekler beslenme sıkıntısı yaşıyor 24/25
Gazze'de bebekler beslenme sıkıntısı yaşıyor 25/25