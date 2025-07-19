Gazze'de bebekler beslenme sıkıntısı yaşıyor
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de beslenme sıkıntısı giderek derinleşiyor,
Gazze'de İsrail'in devam eden saldırıları ve sınırların kapalı tutulması nedeniyle gıda krizi yaşanıyor.
Krizin yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor.
Yetersiz beslenme teşhisi konulan yüzlerce çocuktan biri olan ve Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde ailesiyle birlikte yaşayan 14 aylık Nur El Sarsak, yaşam mücadelesi veriyor.
14 aylık Nur El Sarsak, yeterli beslenemezse diğer yaşıtları gibi hayatından olama tehlikesi altında.