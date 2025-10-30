Abone ol: Google News
Gazze'de binlerce çocuk İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik iki yıl boyunca düzenlediği saldırılarında binlerce Filistinli çocuk hayatını kaybederken, birçoğu da uzuvlarını kaybetti. Hastanelerdeki doktorlar, tıbbi imkanların yetersizliği nedeniyle yaralıların uzuvlarını kesmek zorunda kalarak onları hayatta tutmaya çalıştı.

Filistinli çocuk Muhammed Tarık, İsrail'in Nuseyrat Kampı'na yönelik saldırıda bacağını kaybetti.

Filistinli çocuk Musab Kattuş, odun toplarken İsrail'in Bureyc Kampı'na yönelik saldırıda bacağını kaybetti. Kattuş, aynı saldırıda babasını ve erkek kardeşini de kaybetti.

10 yaşındaki Filistinli kız çocuk Menaş Abu Dabbağ, İsrail'in Nuseyrat Kampı'na yönelik saldırısında bacağını kaybetti.

9 yaşındaki Filistinli çocuk Omar Velid Şkokani, İsrail'in Nuseyrat Kampı'na yönelik saldırıda kolundan ve başından ağır yaralandı. Şkokani'nin tedavisi devam ediyor.

Filistinli çocuk Tayyab Ebu Saraya, İsrail'in Gazze kentine yönelik saldırısında ağır yaralandı. Saraya'nın tedavisi devam ediyor.

Ölüm ve sakat kalmaktan kurtulan çocuklar ise vücutlarının çeşitli yerlerindeki yaralarla yaşamlarını sürdürüyor.

Filistinli çocuk Ubeyda Şadi Keskin, İsrail'in Deyr Balah kentine yönelik saldırısında sol gözünü kaybetti

 14 yaşındaki Filistinli çocuk İlyas Ahmed Mukdas, İsrail'in Bureyc Kampı'na yönelik saldırısında ağır yaralandı. Mukdas, vücudundaki yaralarla hayata tutunmaya çalışıyor.

