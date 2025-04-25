3 /18

Ateşkesi ihlal ettikten sonra Gazze'yi vurmaya ve yardım girişlerine engel olmaya çalışan İsrail, kadın ve çocukları öldürüyor.

4 /18

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını insani yardım girişine tamamen kapattığı ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, ilaç ve gıda krizi de giderek derinleşmeye başladı.