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Ancak gıda ve diğer temel ihtiyaçlar konusunda büyük sıkıntılar yaşanıyor.

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Her gün yeni bir saldırı haberinin geldiği bu ortamda, insanlar, yaşamlarını sürdürebilmek için ne kadar dayanabilecekleri konusunda belirsizlik içinde kalıyor.