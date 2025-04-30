İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası ve süregeldiği saldırılar, bölgedeki yaşam koşullarını iyice zorlaştırmış durumda.
Gıda ve su temini çok büyük sorunlar yaratırken, sağlık hizmetleri de ciddi şekilde yetersiz kalıyor.
İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası ve süregeldiği saldırılar, bölgedeki yaşam koşullarını iyice zorlaştırmış durumda.
Gıda ve su temini çok büyük sorunlar yaratırken, sağlık hizmetleri de ciddi şekilde yetersiz kalıyor.
Gazze'nin en yoğun bölgelerinden biri olan Remal Mahallesi’nde, bir okulda barınan Filistinliler, savaşın getirdiği zor koşullar altında hayatta kalmaya çalışıyor.
Binlerce Filistinli, bombalamalardan ve saldırılardan korunabilmek için burada geçici olarak barınıyor.
Ancak gıda ve diğer temel ihtiyaçlar konusunda büyük sıkıntılar yaşanıyor.
Her gün yeni bir saldırı haberinin geldiği bu ortamda, insanlar, yaşamlarını sürdürebilmek için ne kadar dayanabilecekleri konusunda belirsizlik içinde kalıyor.