Gazze'de gidişat kötü...
7 Ekim 2023 tarihinden beri Gazze, İsrail ablukası altında.
Gazze'de gidişat kötü...
7 Ekim 2023 tarihinden beri Gazze, İsrail ablukası altında.
Gazze'ye bomba yağdıran ve masumları katleden İsrail, yardım girişlerini de durdurdu.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız saldırıları ve uyguladığı tam ambargo nedeniyle Filistinliler, temel gıda malzemeleri de dahil olmak üzere birçok hayati ihtiyacı karşılamakta zorluk yaşıyor.
Zaman zaman yardım kuruluşları tarafından yemek dağıtımı yapılıyor ancak bu da Gazze için yeterli değil...