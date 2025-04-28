Gazze Şeridi’nde 2 milyon insan, açlık ve susuzluk tehdidi altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Son günlerde, su arıtma tesislerinin çalışamaz hale gelmesi ve sınır kapılarının kapatılması, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirdi.
Gazze Şeridi’nde 2 milyon insan, açlık ve susuzluk tehdidi altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Son günlerde, su arıtma tesislerinin çalışamaz hale gelmesi ve sınır kapılarının kapatılması, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirdi.
Gıda stokları tükenmişken, halk temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıdan gelecek yardımlara bel bağlamış durumda.
Ancak yardımlar sınırlı, her geçen gün yeni saldırılarla masum hayatlar yok oluyor.
Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nda, yerinden edilmiş Filistinliler, içme suyu temin etmek için kuyruklarda bekliyor.
UNRWA'ya bağlı barınma merkezlerine sığınan aileler, her gün su doldurabilmek için saatlerce bekliyor.