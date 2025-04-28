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Gazze Şeridi’nde 2 milyon insan, açlık ve susuzluk tehdidi altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

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Son günlerde, su arıtma tesislerinin çalışamaz hale gelmesi ve sınır kapılarının kapatılması, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirdi.