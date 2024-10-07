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İsrail’in 7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıların üzerinden bir yıl geçerken, Tel Aviv yönetimi sivil alanları hedef alarak, özellikle kadınlar ve çocuklar olmak üzere on binlerce Filistinlinin yaşamına son vermeye devam ediyor. İsrail, saldırıları sırasında yalnızca evleri değil, sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler binalarını, okulları, hastaneleri, camileri, kiliseleri ve birçok tarihi yapının yanı sıra sivil yerleşim alanlarını da kasıtlı olarak yerle bir etti. Anadolu Ajansı’nın yaptığı çalışma, 7 Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırılarının Gazze üzerindeki yıkıcı etkisini belgeledi. Gazze’deki Şihab Anıtı’nın 21 Eylül 2022 tarihli fotoğrafı (üstte) ile 6 Eylül 2024’te çekilen fotoğrafı (altta) yan yana getirilerek, kentin uğradığı büyük yıkım açıkça gözler önüne seriliyor.

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Gazze kentindeki Mavi Marmara anıtının 07.01.2013 tarihinde çekilen fotoğrafı ile, 04.10.2024 tarihinde çekilen fotoğrafı