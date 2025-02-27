1 /18

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgedeki birçok cami ve eğitim merkezini yerle bir etti.

2 /18

Bu yıkım, Filistin halkı üzerinde derin bir etki bırakırken, özellikle çocuklar ve kadınlar en büyük mağdurlardan oldu.