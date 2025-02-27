İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgedeki birçok cami ve eğitim merkezini yerle bir etti.
Bu yıkım, Filistin halkı üzerinde derin bir etki bırakırken, özellikle çocuklar ve kadınlar en büyük mağdurlardan oldu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgedeki birçok cami ve eğitim merkezini yerle bir etti.
Bu yıkım, Filistin halkı üzerinde derin bir etki bırakırken, özellikle çocuklar ve kadınlar en büyük mağdurlardan oldu.
19 Şubat 2025'te Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşması ve esir takası, Gazze'deki durumu kısmi olarak iyileştirdi.
İsrail'in Gazze'den çekilmesiyle birlikte, bölgeye yeniden uluslararası yardımlar giriş yaptı ve halkın yaşam mücadelesi yavaşça normale dönmeye başladı.
Buna rağmen, Gazze'nin kalbinde, savaşın yıkıcı etkileri devam ederken, umut hala var.
Gazze kentindeki Nasır okulunun bahçesinde kurulan çadırda, Kuran-ı Kerim hafızlık kurslarına katılan Filistinli kız çocukları, ezber yaparak dini eğitimlerine devam ediyorlar.